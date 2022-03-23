В Кремле оставили без комментариев дело Невзорова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать возбуждение уголовного дела в отношении экс-ведущего популярной во времена Перестройки программы «600 секунд» Александра Невзорова.

«Нет, я никак не могу это комментировать», - сказал Песков журналистам.

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Представитель Кремля напомнил, что есть закон о фейках в отношении российской армии, и его положения должны применяться.

Накануне стало известно, что Невзоров, по данным СМИ, находящийся в Израиле, стал фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Следственный комитет России возбудил его в связи с публикациями журналиста в соцсетях и на YouTube.

Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Игорь Трунов, Невзорову может грозить до 10 лет лишения свободы, но его вину еще предстоит доказать, поскольку данный закон «сыроват» и не все однозначно.

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ФОТО: ic.pics.livejournal.com
ТЕГИ:Следственный КомитетДмитрий ПесковАлександр Невзоров
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