В Кремле оставили без комментариев дело Невзорова

Представитель Кремля напомнил, что есть закон о фейках в отношении российской армии, и его положения должны применяться.

Накануне стало известно, что Невзоров, по данным СМИ, находящийся в Израиле, стал фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Следственный комитет России возбудил его в связи с публикациями журналиста в соцсетях и на YouTube.

Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Игорь Трунов, Невзорову может грозить до 10 лет лишения свободы, но его вину еще предстоит доказать, поскольку данный закон «сыроват» и не все однозначно.

