В Оренбурге власти выплатят миллион рублей за сведения об убийце студенток

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о назначении вознаграждения за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. 1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трёх девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного», — заявили в правительстве региона.

Напомним, 30 сентября в результате тушения пожара дома на Молодёжной улице в Гае обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ведется расследование в связи с убийством двух и более лиц. Следователи провели допросы более 100 свидетелей по делу об убийстве. Уголовное дело взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, отмечает RT.

