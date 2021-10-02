В Оренбурге власти выплатят миллион рублей за сведения об убийце студенток
Вознаграждение в 1 млн рублей назначил губернатор Оренбургской области Денис Паслер за сведения об участниках убийства трёх студенток в городе Гае в конце сентября этого года.
«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о назначении вознаграждения за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. 1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трёх девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного», — заявили в правительстве региона.
Напомним, 30 сентября в результате тушения пожара дома на Молодёжной улице в Гае обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ведется расследование в связи с убийством двух и более лиц. Следователи провели допросы более 100 свидетелей по делу об убийстве. Уголовное дело взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, отмечает RT.
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