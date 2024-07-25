«Неубиенные факты»: Пять лет грозит технику за ошибку, приведшую к крушению SSJ в Подмосковье
Технику, который неверно установил датчики угла атаки на SSJ 100, что привело к его крушению, грозит около пяти лет лишения свободы, заявил НСН Павел Герасимов.
Специалисту, допустившему ошибку в установке датчиков угла атаки (ДУА) грозит около пяти лет лишения свободы, также в тюрьму может попасть генеральный директор компании, в которой работал этот техник, заявил НСН специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Техник Центра техобслуживания и ремонта самолетов гражданской авиации Луховицкого авиазавода, который заменял два ДУА на Superjet 100 RA-89049 авиакомпании «Газпром авиа», признал, что по ошибке установил оба датчика не по тем меткам — их было несколько, потому что ДУА неоднократно переставлялись с одного самолета на другой, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник, близкий к комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Герасимов отметил, что ответственность также может понести и гендиректор компании, где работал специалист.
«Это можно рассматривать как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, либо как преступную халатность. Состав определяется следственными органами, они будут исходить из умысла, потому что у нас состав преступления состоит из нескольких элементов. В случае, если техник как сотрудник компании допустил ошибку, то помимо техника ответственность будет нести и генеральный директор данной компании. Наказание будет в любом случае, если имеют место быть раскаяние или явка с повинной, то они могут быть отнесены к смягчающим обстоятельствам. Меньше 3,5 лет тюрьмы будет навряд ли, вероятнее, в районе пяти лет лишения свободы», - заключил эксперт.
Председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ростоанснадзора Олег Смирнов в свою очередь отметил, что факты говорят сами за себя.
«Техника принудили к признанию материалы, которые дала расшифровка самописцев. В них зафиксирована эта ситуация, когда от этих датчиков шли неверные сигналы из-за неверной установки. Под напором этих неубиенных фактов, очевидно, техник и признался. Это очень деликатный вопрос для техников. Эти датчики небольших размеров, их в обязательном порядке надо ставить так, как это предписано технической инструкцией. Даже малейшая неточность вносит сумбур в электронную систему, которая управляет самолетом или механизмами самолета. Есть технология установки, её проверит комиссия, работник какой категории должен был устанавливать эти датчики, сколько этих работников должно было быть, кто должен контролировать установку этих датчиков, как летчики-испытатели должны были работать. Очень много данных для комиссии, это для них благо, факты говорят за себя. Комиссии остается разобраться в технологиях, которые выполнялись или не выполнялись теми работниками на заводе, которые обязаны были это делать», - сказал собеседник НСН.
Борт авиакомпании «Газпром Авиа» 12 июля направлялся с завода в Луховицах во Внуково, воздушное судно рухнуло под Коломной. Источник НСН сообщил, что после крушения Sukhoi Superjet 100 инженерам авиакомпаний запретили менять датчики угла атаки в лайнерах этого типа без согласования с производителем. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил, что неверное закрепление датчика угла атаки могло привести к крушению Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.
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