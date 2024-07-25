«Неубиенные факты»: Пять лет грозит технику за ошибку, приведшую к крушению SSJ в Подмосковье

Председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ростоанснадзора Олег Смирнов в свою очередь отметил, что факты говорят сами за себя.



«Техника принудили к признанию материалы, которые дала расшифровка самописцев. В них зафиксирована эта ситуация, когда от этих датчиков шли неверные сигналы из-за неверной установки. Под напором этих неубиенных фактов, очевидно, техник и признался. Это очень деликатный вопрос для техников. Эти датчики небольших размеров, их в обязательном порядке надо ставить так, как это предписано технической инструкцией. Даже малейшая неточность вносит сумбур в электронную систему, которая управляет самолетом или механизмами самолета. Есть технология установки, её проверит комиссия, работник какой категории должен был устанавливать эти датчики, сколько этих работников должно было быть, кто должен контролировать установку этих датчиков, как летчики-испытатели должны были работать. Очень много данных для комиссии, это для них благо, факты говорят за себя. Комиссии остается разобраться в технологиях, которые выполнялись или не выполнялись теми работниками на заводе, которые обязаны были это делать», - сказал собеседник НСН.



Борт авиакомпании «Газпром Авиа» 12 июля направлялся с завода в Луховицах во Внуково, воздушное судно рухнуло под Коломной. Источник НСН сообщил, что после крушения Sukhoi Superjet 100 инженерам авиакомпаний запретили менять датчики угла атаки в лайнерах этого типа без согласования с производителем. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил, что неверное закрепление датчика угла атаки могло привести к крушению Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.

