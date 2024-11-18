Несколько украинских дронов сбили в Белгородской области
18 ноября 202411:26
Несколько украинских беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, российские средства ПВО сработали над Губкинским округом.
По предварительной информации, пострадавших нет. Поступили данные о задымлении автомобиля, на место выехали пожарные расчеты.
Ранее власти Белгородской области передали в приграничные районы региона более 1 тыс. детекторов для выявления беспилотников, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов на открытии торгов
- Экономист заявил о возможном снижении цен на мандарины к Новому году
- В Турции один человек погиб, 30 пострадали в ДТП с междугородным автобусом
- Несколько украинских дронов сбили в Белгородской области
- Figaro удалила сведения о разрешении Франции и Британии наносить удары по России
- В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах
- Керчь и Евпатория частично остались без света из-за аварии
- СМИ: Премьеру «Холопа 3» заменили турецкой версией
- Регионы России получат 5,5 млрд рублей на борьбу с диабетом
- В Якутске во время рейса загорелся маршрутный автобус
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru