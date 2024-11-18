Несколько украинских дронов сбили в Белгородской области

Несколько украинских беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

По его словам, российские средства ПВО сработали над Губкинским округом.

По предварительной информации, пострадавших нет. Поступили данные о задымлении автомобиля, на место выехали пожарные расчеты.

Ранее власти Белгородской области передали в приграничные районы региона более 1 тыс. детекторов для выявления беспилотников, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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