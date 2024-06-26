Несколько интернет-провайдеров в Крыму подверглись DDoS-атакам
26 июня 202414:44
Несколько интернет-провайдеров подверглись массированным DDoS-атакам в Крыму, возможны кратковременные перебои в работе. Об этом сообщила замминистра внутренней политики, информации и связи республики Юлия Килик.
Она отметила, что специалистами провайдеров принимаются меры по отражению атак. Согласно информации министерства, возможны кратковременные перебои в предоставлении услуг интернета.
Ранее DDoS-атака из-за рубежа была зафиксирована на сайте правительства Алтайского края, ресурс был недоступен для пользователей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru