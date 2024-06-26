Сайт правительства Алтайского края подвергся DDoS-атаке

В Думу внесли законопроект о лишении мандатов за поездки за границу Два человека пострадали при вспышке газа на руднике «Уралкалий» в Соликамске Пермского края Пошлину на вино из «недружественных стран» могут повысить до 25% Решивших пересдать ЕГЭ отличников не будут лишать медали Член жюри «Золотой маски» призвала реформировать премию