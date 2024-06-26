Сайт правительства Алтайского края подвергся DDoS-атаке

DDoS-атака из-за рубежа зафиксирована на сайте правительства Алтайского края, ресурс был недоступен для пользователей. Об этом сообщил региональный кабмин в своем официальном Telegram-канале.

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«26 июня официальный сайт правительства Алтайского края altairegion22.ru подвергся DDoS-атаке из-за границ Российской Федерации... В настоящее время ведутся работы по устранению угроз, частично доступ к сайту восстановлен», — указали в правительстве.

Отмечается, что для полного решения проблемы потребуется «еще некоторое время».

Ранее оператор МТС заявил, что подвергся самой мощной за год DDoS-атаке, которая велась с территории Польши, Турции, Испании, Эквадора, Китая, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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