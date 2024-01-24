Несколько домов повреждены из-за атаки беспилотников ВСУ в Орле
24 января 202409:43
В результате ударов украинских беспилотников несколько домов в Северном и Железнодорожном районах Орла получили повреждения, сообщил мэр города Юрий Парахин.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, а в домах просто выбило стекла.
На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, отметил Парахин.
Ранее российское Минобороны сообщило, что над Орловской областью были сбиты четыре украинских беспилотника, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов предложил учредить премию имени Егора Летова
- Пять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в якутском городе Томмот
- Силовики предотвратили теракт на военном предприятии в Рыбинске
- Несколько домов повреждены из-за атаки беспилотников ВСУ в Орле
- Врачи предупредили о распространении суперинфекций в России
- В России у ввезенных автомобилей BMW перестала работать мультимедийная система
- В России зафиксировали сбой в работе Telegram
- КНДР демонтировала символ воссоединения с Южной Кореей
- Средняя цена нового китайского автомобиля в России составила 3,3 млн рублей
- В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за сильной метели
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru