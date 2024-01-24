Несколько домов повреждены из-за атаки беспилотников ВСУ в Орле

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, а в домах просто выбило стекла.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, отметил Парахин.

Ранее российское Минобороны сообщило, что над Орловской областью были сбиты четыре украинских беспилотника, напоминает RT.

