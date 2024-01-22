Средства ПВО сбили в Харьковской области украинский Су-25

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 76 беспилотников, а также Су-25 воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В военном ведомстве указали, что украинский штурмовик был сбит в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области.

Также в сообщении говорится, что всего с начала спецоперации российскими силами были уничтожены 568 украинских боевых самолётов, а также 265 вертолётов и 11 033 беспилотников.

Ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские военные боятся завозить американские истребители F-16 и ракеты ПВО из-за высокого риска уничтожения их силами ПВО России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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