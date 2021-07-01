Несколько человек пострадали при обрушении здания в Вашингтоне
Строящееся здание обрушилось в Вашингтоне в четверг, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу.
Отмечается, что под завалами остается один человек. В настоящее время экстренные службы ведут спасательную операцию.
Предварительно, обрушение здания было вызвано грозой, разбушевавшейся в американской столице.
На прошлой неделе в штате Флорида (США) частично обрушился дом 1980 года постройки. Число жертв обрушения жилого дома в Майами достигло 18 человек. Еще 145 жителей дома считаются пропавшими без вести.
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