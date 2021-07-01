Несколько человек пострадали при обрушении здания в Вашингтоне

Строящееся здание обрушилось в Вашингтоне в четверг, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу.

Байден провел совещание во Флориде, где обрушился жилой дом

Отмечается, что под завалами остается один человек. В настоящее время экстренные службы ведут спасательную операцию.

Предварительно, обрушение здания было вызвано грозой, разбушевавшейся в американской столице.

На прошлой неделе в штате Флорида (США) частично обрушился дом 1980 года постройки. Число жертв обрушения жилого дома в Майами достигло 18 человек. Еще 145 жителей дома считаются пропавшими без вести.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАВашингтон
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