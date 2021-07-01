Несколько человек пострадали при обрушении здания в Вашингтоне

Отмечается, что под завалами остается один человек. В настоящее время экстренные службы ведут спасательную операцию.



Предварительно, обрушение здания было вызвано грозой, разбушевавшейся в американской столице.

На прошлой неделе в штате Флорида (США) частично обрушился дом 1980 года постройки. Число жертв обрушения жилого дома в Майами достигло 18 человек. Еще 145 жителей дома считаются пропавшими без вести.