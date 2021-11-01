«Нервный батюшка»: Кураев удивился вооруженному священнику в Москве
Со священнослужителем, который открыл стрельбу в храме в целях самозащиты, будет разбираться церковь, отметил протодиакон.
По церковным правилам вход в храм с оружием запрещен и прихожанам, и священникам, РПЦ необходимо разбираться в этой странной ситуации, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал произошедшую в московском храме стрельбу.
Накануне СМИ написали, что священнослужитель открыл стрельбу после того, как неизвестный напал на него в храме на северо-западе Москвы.
Инцидент произошел в храме в честь святителя Луки Крымского на улице Генерала Белобородова. Сообщается, что неизвестный начал драку со священником в туалете, в целях самозащиты служитель церкви произвел выстрел из сигнального пистолета.
«Я удивлен не меньше вашего этой историей. Во-первых, почему священник ходит с пистолетом, во-вторых, почему даже в туалет на территории храма он с оружием идет. Третье – почему он это оружие направляет на человека, против человека использует, а не просто для подачи сигнала, выстрел в воздух. История очень странная, я думаю, что здесь и патриархия тоже должна разбираться, что с нервами у этого батюшки», - отметил Кураев.
По его словам, зайти в храм с оружием не может никто, но подобное поведение уже наблюдалось «в бандитские девяностые».
«Честно скажу, в уставе православной службы этой принадлежности (пистолета - прим. НСН) не упоминается. Я уже не говорю о том, что по церковным правилам вообще вход в храм с оружием запрещен, священнику в том числе. Я понимаю, что бывает разное. В начале 90-х годов меня шокировал благочинный города Севастополя, который с боевым пистолетом все время ходил. Тогда бандитские времена были, и он активно участвовал в разных нелегальных бизнесах», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Кураев подчеркнул, что инциденты с прихожанами – редкость, при этом дополнительные меры безопасности в храмах все равно не помешают.
«Волне может быть, в большинстве храмов охрана есть, сигнализация по крайне мере. Инциденты с прихожанами случаются нечасто. Знаете, мне нравится, как в Европе, когда храм открыт все время и охраны там нет, но при этом храм четко делится на две зоны – ставится такая стеклянная стена или железная решетка, разделяется пространство притвора от остального пространства храма. Можно зайти в храм поставить свечки, помолиться, хоть ночью, а в сам дальше пройти нельзя, но ты все равно видишь через решетку иконы и так далее», - рассказал он.
Ранее Кураев объяснил «Радиоточке НСН» строгое наказание блогеру, выложившему оскорбительное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
- «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту
- У пресс-секретаря Белого дома Псаки выявили СOVID-19
- Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море
- Полиция проверяет информацию о «штурме» ТЦ в Бурятии посетителями без QR-кодов
- Российский бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку в течение трех лет
- Месси выразил желание руководить «Барселоной»
- Предприниматели предложили открыть московские автосервисы и алкомаркеты в нерабочие дни
- В колонии под Калугой пресекли деятельность экстремистской организации
- На Украине предрекли капитуляцию Киева на встрече Путина и Зеленского
- СМИ: Ахмад Масуд находится в Таджикистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru