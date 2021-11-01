«Нервный батюшка»: Кураев удивился вооруженному священнику в Москве

По церковным правилам вход в храм с оружием запрещен и прихожанам, и священникам, РПЦ необходимо разбираться в этой странной ситуации, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал произошедшую в московском храме стрельбу.

Накануне СМИ написали, что священнослужитель открыл стрельбу после того, как неизвестный напал на него в храме на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел в храме в честь святителя Луки Крымского на улице Генерала Белобородова. Сообщается, что неизвестный начал драку со священником в туалете, в целях самозащиты служитель церкви произвел выстрел из сигнального пистолета.

«Я удивлен не меньше вашего этой историей. Во-первых, почему священник ходит с пистолетом, во-вторых, почему даже в туалет на территории храма он с оружием идет. Третье – почему он это оружие направляет на человека, против человека использует, а не просто для подачи сигнала, выстрел в воздух. История очень странная, я думаю, что здесь и патриархия тоже должна разбираться, что с нервами у этого батюшки», - отметил Кураев.