«На деньги атеистов». Кураев оценил планы по строительству новых храмов в Москве
Запрещенный в служении протодиакон допустил, что появившаяся в СМИ информация о 500 новых православных церквях в Москве преувеличена.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал планы строительства новых храмов в Москве.
«С храмами точно такая же ситуация, как и со всеми объектами в социокультурной сфере. По мере переселения горожан из центра на окраины социальные структуры (детские сады, школы, поликлиники, кинотеатры, магазины и так далее) должны следовать за ними. И поскольку Москва – динамический объект, который серьезно меняется в своих локациях, естественно, за этим должно следовать и изменение храмовой географии. Чтобы людям не приходилось пользоваться замечательными новыми ветками метро, чтобы ехать в другие районы города. Вы же не будете возмущаться тем, что открываются новые гипермаркеты, новые магазины и новые школы. Так же и здесь», - заявил отец Андрей.
При этом Кураев допустил, что появившаяся в СМИ информация о строительстве 500 новых православных церквей в Москве может оказаться преувеличенной
«Я не знаю, кто это и как считал. Вполне возможно, что эти цифры преувеличены. Потому что с советской поры принято у нас подавать заявку из расчета на то, что все равно ее урежут. Поэтому проси 500 – получишь 100», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».
Он отметил, что содержание храма ложится на людей, которые в него заходят.
«Это не прихожане, а «атеисты-захожане». Храмы в наших городах существуют на деньги атеистов. Тех людей, кого в храм заносит два раза в жизни – сначала покрестить, потом отпеть. И за это «удовольствие» их родственники платят. Потому что те люди, которые постоянно в храмах, для них основные службы и требы бесплатны: исповедь, причастие ни копейки не стоят. За свечки никто с вас денег не требует – хотите покупайте, хотите нет. За молитву тоже. Что касается венчания, если молодая пара выросла при храме на глазах у батюшки, то он скорее сам сделает подарок на свадьбу, чем с нее деньги возьмет», - сказал Кураев.
Ранее депутат Госдумы Владимир Ресин, который курирует программу строительства православных храмов Москвы, известную как «программа-200», сообщил об увеличении ее масштабов.
«Еще не один десяток лет пройдет, а храмы будут строиться. Москва развивается, Москва растет. И если иметь храмы в шаговой доступности (один храм на 20-30 тыс. человек), конечно, тогда речь должна идти не о 200 и не о 300 храмах. И даже не о 500 храмах», — цитирует Ресина его пресс-служба.
«Программа-200» была инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
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