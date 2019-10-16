Опять «пьяный мальчик». Отец Алёши Шимко не поверил кировскому судмедэксперту
Роман Шимко заявил НСН, что эксперты с момента истории его сына «чуть-чуть поумнели».
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, в крови которого было найдено 0,51 промилле алкоголя, отказался признавать возможность ошибки, пишет RT. По его словам, он никогда не проводит перепроверок результатов своих тестов, и в этот раз не намерен.
История с гибелью ребёнка в Кировской области стала практически точным повторением аналогичной в Подмосковье. Напомним, в 2017 году шестилетнего Алёшу Шимко сбила насмерть автомобилистка Ольга Алисова. Экспертиза также выявила в крови мальчика алкоголь — 2,7 промилле. Отец ребёнка добился пересмотра результатов теста, и позже была найдена ошибка в работе судмедэксперта.
В эфире НСН отец погибшего в Подмосковье шестилетнего Алёши Роман Шимко не поверил в правдивость результатов экспертизы в деле кировского ребёнка. Он отметил, что в этом случае, если эксперты намеренно подправили тест, они хотя бы были осторожнее.
«Я знаком с этой ситуацией поверхностно, я не видел эту экспертизу. Не знаю обстоятельств — как ехал этот сотрудник полиции и так далее. Но у меня складывается такое ощущение, что эксперты в данном случае чуть-чуть поумнели. Потому что в моём случае они написали 2,7 промилле, а это нереальная доза, а здесь — 0,5. По их мнению, как мне кажется, для [ребёнка] шести лет это реально. Доказать что-то будет сложно. Но я не верю, что ребёнок был в состоянии алкогольного опьянения при 0,5 [промилле] даже. Нет, это чушь», — заявил Шимко.
Ребёнок в Кировской области был сбит 13 июля. Шестилетний мальчик выехал на дорогу на велосипеде и попал под колёса машины, которой управлял полицейский. После обнаружения экспертами в крови ребёнка алкоголя, родители высказали опасения, что виновник уйдёт от ответственности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, узнав о резонансной истории, распорядился провести повторную экспертизу, а также взял дело под свой контроль.
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