Опять «пьяный мальчик». Отец Алёши Шимко не поверил кировскому судмедэксперту

История с гибелью ребёнка в Кировской области стала практически точным повторением аналогичной в Подмосковье. Напомним, в 2017 году шестилетнего Алёшу Шимко сбила насмерть автомобилистка Ольга Алисова. Экспертиза также выявила в крови мальчика алкоголь — 2,7 промилле. Отец ребёнка добился пересмотра результатов теста, и позже была найдена ошибка в работе судмедэксперта.

В эфире НСН отец погибшего в Подмосковье шестилетнего Алёши Роман Шимко не поверил в правдивость результатов экспертизы в деле кировского ребёнка. Он отметил, что в этом случае, если эксперты намеренно подправили тест, они хотя бы были осторожнее.

«Я знаком с этой ситуацией поверхностно, я не видел эту экспертизу. Не знаю обстоятельств — как ехал этот сотрудник полиции и так далее. Но у меня складывается такое ощущение, что эксперты в данном случае чуть-чуть поумнели. Потому что в моём случае они написали 2,7 промилле, а это нереальная доза, а здесь — 0,5. По их мнению, как мне кажется, для [ребёнка] шести лет это реально. Доказать что-то будет сложно. Но я не верю, что ребёнок был в состоянии алкогольного опьянения при 0,5 [промилле] даже. Нет, это чушь», — заявил Шимко.