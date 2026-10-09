Путин: Узбекистан будет председателем СНГ с 1 января
9 октября 202611:11
Юлия Савченко
Узбекистан станет председателем Содружества Независимых Государств с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает RT.
Ранее глава российского государства прибыл с визитом в Туркмению и принял участие во встрече лидеров стран СНГ.
«Сегодня принято решение о том, что с 1 января следующего года эстафета председательства... перейдет к Узбекистану», — подчеркнул Путин.
Как отметил президент РФ, лидер республики Шавкат Мирзиеев может рассчитывать на поддержку российской стороны.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В Черногории задержан основатель проекта «Рыбарь»
- Сотни пострадавших компаний: Кого «выключат» атаки на дата-центры «Яндекса»
- Атакованный в Черном море танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место
- Путин: Узбекистан будет председателем СНГ с 1 января
- «Генерал Армагеддон»: Зачем Суровикина вернули в зону СВО
- СМИ: Модель Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам
- В Калуге несколько модулей дата-центра «Яндекса» выведены из строя после атаки БПЛА
- В Перу на выборах мэра одного из округов победил Гитлер Муссолини
- Аналитик Юшков назвал условие для роста цен на нефть до $200
- Крайний случай: Сколько нефти осталось в стратегических запасах США