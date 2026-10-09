Путин: Узбекистан будет председателем СНГ с 1 января

Ранее глава российского государства прибыл с визитом в Туркмению и принял участие во встрече лидеров стран СНГ.

«Сегодня принято решение о том, что с 1 января следующего года эстафета председательства... перейдет к Узбекистану», — подчеркнул Путин.

Как отметил президент РФ, лидер республики Шавкат Мирзиеев может рассчитывать на поддержку российской стороны.

