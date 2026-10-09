Путин: Узбекистан будет председателем СНГ с 1 января

Узбекистан станет председателем Содружества Независимых Государств с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает RT.

Путин заявил об особых отношениях России и стран СНГ

Ранее глава российского государства прибыл с визитом в Туркмению и принял участие во встрече лидеров стран СНГ.

«Сегодня принято решение о том, что с 1 января следующего года эстафета председательства... перейдет к Узбекистану», — подчеркнул Путин.

Как отметил президент РФ, лидер республики Шавкат Мирзиеев может рассчитывать на поддержку российской стороны.

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ФОТО: РИА Новости
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