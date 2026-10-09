По словам Поздняковой, в выходные москвичей ждет комфортная и теплая погода, а вот на следующей неделе начнутся дожди.

«В выходные дни существенных осадков не ожидается. В воскресенье днём в Москве — +13…+15 градусов, по региону — +10…+15. Это выше климатической нормы на 2–3 градуса. Так что в выходные сохранится тёплая и комфортная погода. А вот начало следующей недели обещает нам относительно дождливую, но всё‑таки тёплую погоду. Существенно погода переменится в среду. Температура в ночные часы понизится до +2…+7 градусов, а дневная будет в пределах +8…+13 градусов — но зато без существенных осадков», — рассказала она.

Ранее Позднякова раскрыла, что автомобилистам в Московском регионе еще рано переходить на зимнюю резину, комфортно ездить на летней можно по меньшей мере месяц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

