С ветром, но до +15: Какие выходные ждут москвичей
В выходные температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-3 градуса, а вот со следующей недели столбик термометра в ночные часы понизится до +2…+7 градусов, заявила НСН Татьяна Позднякова.
В выходные в Москве и области установится комфортная температура в диапазоне от +10 до +15 градусов, при этом суббота будет довольно ветреная, а с середины следующей недели станет существенно прохладнее — около +8…+13 градусов. Об этом НСН рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Сегодня характер погоды будет меняться. К вечеру уже будет проходить холодный фронт — он даст нам осадки в виде дождя, который начнётся в Москве где‑то после 18:00. Предстоящей ночью у нас тоже будут выпадать осадки — от небольших до умеренных. Ночная температура останется довольно высокой для этого времени года: в Москве — от +7… +9 градусов, по региону — от +5… +10 градусов. Сегодня днём мы ждём от +17…+19 градусов, а завтра днём — всего от +12…+14 градусов в Москве и от +10…+15 — по области. Также сегодня начнёт усиливаться ветер, и завтра ещё сохранится довольно ветреная погода. Порывы будут достигать 15–20 метров в секунду, поэтому будет казаться, что холоднее, чем показывают термометры», — рассказала она.
По словам Поздняковой, в выходные москвичей ждет комфортная и теплая погода, а вот на следующей неделе начнутся дожди.
«В выходные дни существенных осадков не ожидается. В воскресенье днём в Москве — +13…+15 градусов, по региону — +10…+15. Это выше климатической нормы на 2–3 градуса. Так что в выходные сохранится тёплая и комфортная погода. А вот начало следующей недели обещает нам относительно дождливую, но всё‑таки тёплую погоду. Существенно погода переменится в среду. Температура в ночные часы понизится до +2…+7 градусов, а дневная будет в пределах +8…+13 градусов — но зато без существенных осадков», — рассказала она.
Ранее Позднякова раскрыла, что автомобилистам в Московском регионе еще рано переходить на зимнюю резину, комфортно ездить на летней можно по меньшей мере месяц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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