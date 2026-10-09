СМИ: В Черногории задержан основатель проекта «Рыбарь»
Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и сотрудников проекта задержали в Черногории. Об этом сообщило издание Vijesti со ссылкой на источники.
По данным СМИ, Звинчука, его жену и сотрудницу Валерию Звинчук и еще трех человек задержали в городе Рисан утром 9 октября. Операцию проводят полиция и Агентство национальной безопасности Черногории.
Как сообщили источники, правоохранители ведут мероприятия по противодействию «гибридной деятельности» проекта, который Великобритания и США связывают с «распространением пропаганды и операциями иностранного информационного влияния».
Ранее Британия ввела санкции против проекта «Рыбарь» и его руководителя Михаила Звинчука. В дальнейшем Лондон добавил в черный список девять сотрудников Telegram-канала.
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