Отец «пьяного мальчика» подал кассацию по делу в ЕСПЧ
Отец погибшего в Балашихе 6-летнего Алеши Шимко пообещал добиваться справедливости в Верховном суде и ЕСПЧ.
Наличие алкоголя в крови сбитого шестилетнего Алеши Шимко, погибшего при ДТП в подмосковной Балашихе в апреле 2017 года, можно объяснить неправильными действиями врача-судмедэксперта Михаила Клейменова. Источник в правоохранительных органах сообщил Lenta.ru, что судмедэксперт перепутал порядок действия при отборе пробы. Клейменов вначале ввел в тело ребенка консервирующие вещества, а потом взял пробы на алкоголь. А нужно делать было в обратной последовательности. Такой порядок действий показал ошибочные результаты.
Отец погибшего шестилетнего Алеши Роман Шимко в беседе с НСН отметил, что семья продолжит искать правды, и если не получится добиться ее в России, на помощь придет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Это не вновь открывшиеся обстоятельства, о них следствие знало. И мы ждем кассации в Верховном суде и ЕСПЧ по поводу ужесточения наказания. Мы считаем, что это не ошибка, не халатность, это сговор группы лиц. Экспертиза была выгодна виновнице ДТП - Ольге Алисовой. Но пока пытаемся это доказать. Не получится в России – докажем в Европейском суде по правам человека», - пояснил Роман Шимко.
Напомним, что в областном суде приговор оставили без изменения, не приняв во внимание тот факт, что у Клейменова отсутствует диплом о высшем образовании.
Трагедия Алеши Шимко вызвала большой общественный резонанс. Дело в том, что судмедэксперт, проводивший после ДТП вскрытие ребенка, указал в заключении, что тот в момент аварии тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным Михаила Клейменова в крови 6-летнего малыша этанол в крови составлял 2,7 промилле. Выводы Клейменова проверили 18 экспертов и опровергли его данные.
В мае он был признан виновным по статье 293 УК РФ («Халатность») и приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Судмедэксперта накануне освободили от наказания за истечением срока давности. Виновница ДТП Ольга Алисова в ноябре 2017 года была приговорена к трем годам колонии.
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