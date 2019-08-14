Отец «пьяного мальчика» подал кассацию по делу в ЕСПЧ

Наличие алкоголя в крови сбитого шестилетнего Алеши Шимко, погибшего при ДТП в подмосковной Балашихе в апреле 2017 года, можно объяснить неправильными действиями врача-судмедэксперта Михаила Клейменова. Источник в правоохранительных органах сообщил Lenta.ru, что судмедэксперт перепутал порядок действия при отборе пробы. Клейменов вначале ввел в тело ребенка консервирующие вещества, а потом взял пробы на алкоголь. А нужно делать было в обратной последовательности. Такой порядок действий показал ошибочные результаты.

Отец погибшего шестилетнего Алеши Роман Шимко в беседе с НСН отметил, что семья продолжит искать правды, и если не получится добиться ее в России, на помощь придет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Это не вновь открывшиеся обстоятельства, о них следствие знало. И мы ждем кассации в Верховном суде и ЕСПЧ по поводу ужесточения наказания. Мы считаем, что это не ошибка, не халатность, это сговор группы лиц. Экспертиза была выгодна виновнице ДТП - Ольге Алисовой. Но пока пытаемся это доказать. Не получится в России – докажем в Европейском суде по правам человека», - пояснил Роман Шимко.