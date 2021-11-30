Депутат Выборный назвал «эхом 1990-х» коррупционный скандал в Росгвардии

«Мы пережили 1990-е, «нулевые», и мы понимаем, насколько пагубно влияет ситуация, когда мы сталкиваемся с теми или иными злоупотреблениями, поэтому эти вопросы будут на контроле у руководства страны до полного их разрешения. Возбуждено уголовное дело, будут установлены виновные, дела будут рассматриваться максимально открыто и публично. Люди видят, что закон сегодня един для всех, неприкасаемых нет, и институт неотвратимости наказания работает, как часы. Есть правонарушение – есть наказание. Это (коррупционные действия высокопоставленных военных и госслужащих – прим. НСН) эхо 1990-х и «нулевых» – авось пронесет, но не пронесло», - сказал Выборный.

По его словам, глава Росгвардии Виктор Золотов хочет сделать из нее элитную службу.

«Руководитель Росгвардии Золотов сейчас тщательно погружается во все детали. У него есть сильное желание сделать службу в Росгвардии элитной с точки зрения и финансового, и социального обеспечения сотрудников. Сегодня делается все, чтобы средства, выделяемые государством Росгвардии, были использованы исключительно по прямому назначению и максимально эффективно», - подчеркнул зампред думского комитета.

При этом Выборный высказал мнение, что уровень коррупции в силовых ведомствах существенно снижается.

«Если смотреть в динамике, во всех силовых ведомствах количество правонарушений снижается. Бывает, что, когда мы смотрим статистику, кажется, что рост увеличился. Это связано с тем, что не было должного учета коррупционных правонарушений. Когда Генпрокуратура взяла полностью эту статистику под жесткий контроль, конечно, на первом этапе был рост по статистике, но не потому, что стало больше нарушений, а из-за того, что раньше не было такого контроля. Сегодня мы видим и жесткий контроль за госстатистикой, и высокое качество правоприменительной практики, и пристальное внимание СМИ к данной тематике. По факту количество правонарушений такого рода снижается, причем очень сильно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».