СМИ: ряд полковников и генералов Росгвардии обвиняются в махинациях
Главная военная прокуратура России намерена инициировать уголовное дело против четырех генералов и трех полковников Росгвардии, сообщает «Коммерсант».
Они обвиняются в хищении 200 млн рублей и в злоупотреблении полномочиями. Это выяснилось после проверки в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Система стоимостью 200 млн рублей так и не заработала, при этом все средства освоены.
Среди подозреваемых — генерал-майор Андрей Козлов.
Ранее 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- СМИ: ряд полковников и генералов Росгвардии обвиняются в махинациях
- Глава Приморья выразил соболезнования погибшим при пожаре в Уссурийске
- Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах
- Гинцбург пошутил о росте волос у мужчин после вакцинации
- В ФМБА рассказали об эффективности препарата «МИР-19» против «Омикрона»
- Назван способ правильно просыпаться для продуктивного дня
- В России поданы документы на исследования вакцины для детей от 6 лет
- Скворцова испытала препарат от COVID-19 «МИР-19»
- Три человека пострадали в Ялте из-за урагана
- В Сочи из-за ветра не смогли сесть три самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru