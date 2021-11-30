СМИ: ряд полковников и генералов Росгвардии обвиняются в махинациях

Главная военная прокуратура России намерена инициировать уголовное дело против четырех генералов и трех полковников Росгвардии, сообщает «Коммерсант».

Экс-замначальника департамента Росгвардии Копытов арестован за взятку

Они обвиняются в хищении 200 млн рублей и в злоупотреблении полномочиями. Это выяснилось после проверки в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Система стоимостью 200 млн рублей так и не заработала, при этом все средства освоены.

Среди подозреваемых — генерал-майор Андрей Козлов.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ХищенияРосгвардия
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