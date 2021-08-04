Непогода вызвала отключение электричества в пяти районах Кабардино-Балкарии
Ливни и сильный ветер стали причиной отключения электричества в пяти районах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по республике.
Отмечается, что в настоящее время ведется работа по восстановлению подачи электроэнергии.
В частности, проблемы с электричеством произошли в Нальчике, Чегемском, Терском, Майском и Урванском районах.
Ранее 2 августа сообщалось, что непогода в Новгородской области привела к отключению электричества в 39 населённых пунктах региона.
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