Непогода вызвала отключение электричества в пяти районах Кабардино-Балкарии

Ливни и сильный ветер стали причиной отключения электричества в пяти районах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по республике.

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Отмечается, что в настоящее время ведется работа по восстановлению подачи электроэнергии.

В частности, проблемы с электричеством произошли в Нальчике, Чегемском, Терском, Майском и Урванском районах.

Ранее 2 августа сообщалось, что непогода в Новгородской области привела к отключению электричества в 39 населённых пунктах региона.

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ТЕГИ:Кабардино-балкарияЭлектричество
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