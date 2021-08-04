Непогода вызвала отключение электричества в пяти районах Кабардино-Балкарии

Отмечается, что в настоящее время ведется работа по восстановлению подачи электроэнергии.

В частности, проблемы с электричеством произошли в Нальчике, Чегемском, Терском, Майском и Урванском районах.

Ранее 2 августа сообщалось, что непогода в Новгородской области привела к отключению электричества в 39 населённых пунктах региона.