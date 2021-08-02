Более 2,2 тыс. жителей Новгородской области остались без электричества

Непогода в Новгородской области привела к отключению электричества в 39 населённых пунктах региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Отмечается, что в общей сложности более 2,2 тысяч человек остались без электричества, в частности 275 детей.

В настоящее время специалисты ведут работу над восстановлением энергоснабжения. Сроки окончания работ не уточняются.

Перебои в системе электричества были вызваны из-за сильных ливней, гроз и ветра в регионе.

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ТЕГИ:Новгородская ОбластьЭлектричество
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