Турист из Москвы погиб во время урагана в Тверской области

Турист из Москвы стал жертвой урагана в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Осташковского городского округа.

«К сожалению, погиб турист из Москвы», - сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, погибли, восемь получили травмы в результате урагана в Тверской области.



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ФОТО: pixabay.com//Alicja
ТЕГИ:Тверская ОбластьТуристы
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