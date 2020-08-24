Немецкие врачи заявили об отравлении Навального
Немецкие врачи выяснили, что оппозиционного российского политика Алексея Навального отравили. В заявлении клиники «Шарите» в Германии говорится, что результаты его обследования указывают на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество пока неизвестно.
В сообщении уточняется, что специалисты проводят дополнительные исследования, передает RT.
Немецкие медики также сообщили, что Навальный остаётся в искусственной коме, его состояние серьёзное, но острой угрозы жизни нет.
Алексею навальному стало плохо 20 августа, когда он находился в самолёте, который следовал в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика и блогера госпитализировали в омскую клинику, а через несколько дней перевезли на лечение в Германию.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, как могло бы действовать смертельно опасное вещество, если бы оказалось в вещах Алексея Навального.
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