Немецкие врачи заявили об отравлении Навального

Немецкие врачи выяснили, что оппозиционного российского политика Алексея Навального отравили. В заявлении клиники «Шарите» в Германии говорится, что результаты его обследования указывают на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество пока неизвестно.

В сообщении уточняется, что специалисты проводят дополнительные исследования, передает RT.

Кремль: Путин не принимал решения о перевозке Навального в Германию

Немецкие медики также сообщили, что Навальный остаётся в искусственной коме, его состояние серьёзное, но острой угрозы жизни нет.

Алексею навальному стало плохо 20 августа, когда он находился в самолёте, который следовал в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика и блогера госпитализировали в омскую клинику, а через несколько дней перевезли на лечение в Германию.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, как могло бы действовать смертельно опасное вещество, если бы оказалось в вещах Алексея Навального.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Скриншот из сторис / instagram.com/djpavlin
ТЕГИ:ВрачиАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры