Немецкие врачи заявили об отравлении Навального

Немецкие медики также сообщили, что Навальный остаётся в искусственной коме, его состояние серьёзное, но острой угрозы жизни нет.

Алексею навальному стало плохо 20 августа, когда он находился в самолёте, который следовал в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика и блогера госпитализировали в омскую клинику, а через несколько дней перевезли на лечение в Германию.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, как могло бы действовать смертельно опасное вещество, если бы оказалось в вещах Алексея Навального.







