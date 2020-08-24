Кремль: Путин не принимал решения о перевозке Навального в Германию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не участвовал в переговорах по отправке оппозиционера Алексея Навального в больницу в Берлине.
Как рассказал Песков журналистам, это не является прерогативой президента. По его словам, это было полностью врачебным решением.
Представитель Кремля также отметил, что никакого повода для международных переговоров не было. «Соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно», - добавил пресс-секретарь президента.
Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику 22 августа. Медики проводят его обследование и готовятся сделать заявление о диагнозе Навального в понедельник.
Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Российские врачи из омской БСМП-1 установили нарушения в обмене веществ Навального, но не нашли следов яда в его организме.
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