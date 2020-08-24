Кремль: Путин не принимал решения о перевозке Навального в Германию

Представитель Кремля также отметил, что никакого повода для международных переговоров не было. «Соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно», - добавил пресс-секретарь президента.

Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику 22 августа. Медики проводят его обследование и готовятся сделать заявление о диагнозе Навального в понедельник.

Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Российские врачи из омской БСМП-1 установили нарушения в обмене веществ Навального, но не нашли следов яда в его организме.

