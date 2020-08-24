Кремль: Путин не принимал решения о перевозке Навального в Германию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не участвовал в переговорах по отправке оппозиционера Алексея Навального в больницу в Берлине.

Как рассказал Песков журналистам, это не является прерогативой президента. По его словам, это было полностью врачебным решением.

Навальный находится в Германии как «гость канцлера»

Представитель Кремля также отметил, что никакого повода для международных переговоров не было. «Соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно», - добавил пресс-секретарь президента.

Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику 22 августа. Медики проводят его обследование и готовятся сделать заявление о диагнозе Навального в понедельник.

Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Российские врачи из омской БСМП-1 установили нарушения в обмене веществ Навального, но не нашли следов яда в его организме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинАлексей Навальный
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