Взявшего людей в заложники мужчину задержали в центре Москвы

Полицейские задержали мужчину, который удерживал посетителей магазина цветов в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

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Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что неизвестный взял в заложники людей в магазине цветов на Таганской улице в Москве.

Сегодня сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, атаку планировали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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ФОТО: РИА Новости / Алекс Шламов
ТЕГИ:ПолицияЗаложникиМосква
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