Взявшего людей в заложники мужчину задержали в центре Москвы
17 февраля 202321:39
Полицейские задержали мужчину, который удерживал посетителей магазина цветов в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что неизвестный взял в заложники людей в магазине цветов на Таганской улице в Москве.
Сегодня сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, атаку планировали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
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17 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru