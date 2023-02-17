Взявшего людей в заложники мужчину задержали в центре Москвы

Постпред Китая при ООН призвал РФ и Украину прекратить огонь Арестован главврач Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Гигантская очередь на досмотр образовалась в аэропорту Шереметьево Группа Anacondaz оспаривает отказ по иску из-за срыва концерта в Перми Кудерметова проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира в Дохе