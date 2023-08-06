Неизвестный пытался поджечь военкомат в Орловской области

В Орловской области неизвестный злоумышленник пытался поджечь здание военкомата, пишет Telegram-канал Shot.

В Петербурге около военкомата задержали женщину с коктейлями Молотова

Мужчина бросил коктейль Молотова в здание военкомата и сбежал. Его ищут правоохранительные органы.

Ущерб зданию военного комиссариата не причинен. Сотрудники быстро потушили пламя.

В московском районе Кузьминки 1 августа женщина подожгла двери военкомата. Происшествие произошло на Зеленодольской улице, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Орловская ОбластьПоджогВоенкоматы

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