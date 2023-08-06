Неизвестный пытался поджечь военкомат в Орловской области
6 августа 202314:10
В Орловской области неизвестный злоумышленник пытался поджечь здание военкомата, пишет Telegram-канал Shot.
Мужчина бросил коктейль Молотова в здание военкомата и сбежал. Его ищут правоохранительные органы.
Ущерб зданию военного комиссариата не причинен. Сотрудники быстро потушили пламя.
В московском районе Кузьминки 1 августа женщина подожгла двери военкомата. Происшествие произошло на Зеленодольской улице, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru