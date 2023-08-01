В Петербурге около военкомата задержали женщину с коктейлями Молотова

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге женщину с двумя бутылками коктейля Молотова близ военкомата Кронштадтского и Курортного района. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Нижегородской области пенсионерка кинула «коктейль Молотова» перед зданием банка

Отмечается, что каких-либо противоправных действий женщина совершить не успела.

Издание отмечает, что ее намерения вычислили по специфичному запаху.

Ранее мужчину, который пытался поджечь Мавзолей, арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВоенкоматыСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры