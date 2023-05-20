Неизвестный открыл стрельбу в спорткомплексе Красноярска
20 мая 202313:37
В спортивном комплексе Красноярска неизвестный устроил стрельбу, сообщает региональное МВД.
По данным ведомства, некий человек подошел к администратору одного из спортзалов и два раза выстрелил в воздух. Злоумышленник требовал деньги, а после скрылся.
В настоящий момент на месте происшествия работает полиция. Подробности выясняются.
Ранее в СМИ появилось фото устроившего стрельбу в кафе Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru