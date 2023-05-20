Неизвестный открыл стрельбу в спорткомплексе Красноярска

СМИ: во «Внуково» приземлился первый за четыре года прямой рейс из Тбилиси СМИ: из-за угрозы распространения птичьего гриппа специалисты призывают отказаться от покупок фермерской птицы с рук СМИ: страны G7 пообещали помогать Киеву «столько, сколько потребуется» МИД Польши: Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню Телеграм-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает для своих подписчиков редкий винил