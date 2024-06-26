Двое юношей пожарили мясо на Вечном огне в Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 18-летних жителей города Кириши (Ленинградская область), пожаривших на Вечном огне мясо. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области.

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Против молодых людей возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма группой лиц. Сейчас ведется допрос подозреваемых, подготовлено ходатайство о заключении злоумышленников под стражу.

Отмечается, что преступление было совершено ночью 26 июня на территории «Мемориала “Памяти павших”», где похоронены 4586 советских воинов в 1941-1944 годах.

Ранее в Назрани сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые устроили дрифт рядом с Вечным огнем.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоПроисшествияВечный ОгоньЛенинградская ОбластьСледственный Комитет Рф

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