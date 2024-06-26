Двое юношей пожарили мясо на Вечном огне в Ленинградской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 18-летних жителей города Кириши (Ленинградская область), пожаривших на Вечном огне мясо. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области.
Против молодых людей возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма группой лиц. Сейчас ведется допрос подозреваемых, подготовлено ходатайство о заключении злоумышленников под стражу.
Отмечается, что преступление было совершено ночью 26 июня на территории «Мемориала “Памяти павших”», где похоронены 4586 советских воинов в 1941-1944 годах.
Ранее в Назрани сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые устроили дрифт рядом с Вечным огнем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru