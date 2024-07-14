В подмосковной Рузе девушка пожарила сосиски на Вечном огне

В городе Рузе Московской области местная жительница пожарила сосиски на Вечном огне, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

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Установлено, что несовершеннолетняя девушка находилась на территории мемориального комплекса со своими друзьями. Городская прокуратура оценит соблюдение родителями своих обязанностей и при необходимости примет меры.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области женщина прикурила сигарету от Вечного огня. На многочисленные замечания прохожих она не реагировала, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вечный ОгоньПодмосковье

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