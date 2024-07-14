В подмосковной Рузе девушка пожарила сосиски на Вечном огне

Установлено, что несовершеннолетняя девушка находилась на территории мемориального комплекса со своими друзьями. Городская прокуратура оценит соблюдение родителями своих обязанностей и при необходимости примет меры.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области женщина прикурила сигарету от Вечного огня. На многочисленные замечания прохожих она не реагировала, отмечает «Радиоточка НСН».

