Неизвестные взломали сайт Торопецкого муниципального округа

Портал Торопецкого муниципального округа (Тверская область), подвергшегося атаке беспилотников ВСУ утром 18 сентября, был взломан неизвестными. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила администрация округа.

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В публикации отметили, что сейчас специалисты восстанавливают функционал и данные сайта.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя после совещания оперативного штаба заявил, что жители города Торопец могут вернуться в свои дома.

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ФОТО: РИА Новости
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