Неизвестные взломали сайт Торопецкого муниципального округа
18 сентября 202415:46
Портал Торопецкого муниципального округа (Тверская область), подвергшегося атаке беспилотников ВСУ утром 18 сентября, был взломан неизвестными. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила администрация округа.
В публикации отметили, что сейчас специалисты восстанавливают функционал и данные сайта.
Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя после совещания оперативного штаба заявил, что жители города Торопец могут вернуться в свои дома.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта по заказу ВСУ
- Стас Михайлов отменил концерты в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге
- СМИ: При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека
- С Бедроса Киркорова взыскали долг по налогам
- Wildberries: Первыми стрельбу у офиса открыли сопровождавшие Бакальчука люди
- Турэксперт раскрыл актуальные направления для отдыха в октябре
- Бакальчук: Охранник офиса Wildberries погиб в результате стрельбы в Москве
- Неизвестные взломали сайт Торопецкого муниципального округа
- Эксперт Широкорад раскрыл, могут ли хакеры взорвать мобильник
- Госдума поддержала увеличение штрафов за отказ водителя остановиться
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru