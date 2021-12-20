Неизвестный «заминировал» все аэропорты Московского региона
20 декабря 202112:40
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах столичного региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Аноним сообщил об угрозе взрыва во всех четырех аэропорта Московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском», — рассказал собеседник ТАСС.
По словам источника, кинологи проверяют здания на наличие взрывных устройств, воздушные гавани работают в штатном режиме.
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20 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru