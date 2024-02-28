Неизвестные подожгли дом участника СВО сербского снайпера с позывным Деки
Дом сербского снайпера с позывным Деки, который участвовал в боях в Донецкой народной республике, сожгли неизвестный. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Во время поджога ни Деки, ни его супруги не было дома. Там находился друг семьи Леша, который услышал звук разбитых стекол. Зайдя в комнату, он увидел горящую кровать и занавески. Соседи рассказали, что горел и гостевой дом.
Мужчине удалось вынести из здания животных и некоторые вещи. Оба здания полностью сгорели. Полицейские возбудили уголовное дело, а поджог, по предварительной информации, был устроен с помощью коктейля Молотова.
Ранее российский снайпер с позывным Леший рассказал о тактике деморализации для блокировки вооруженных сил Украины. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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