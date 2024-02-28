Неизвестные подожгли дом участника СВО сербского снайпера с позывным Деки

Во время поджога ни Деки, ни его супруги не было дома. Там находился друг семьи Леша, который услышал звук разбитых стекол. Зайдя в комнату, он увидел горящую кровать и занавески. Соседи рассказали, что горел и гостевой дом.

Мужчине удалось вынести из здания животных и некоторые вещи. Оба здания полностью сгорели. Полицейские возбудили уголовное дело, а поджог, по предварительной информации, был устроен с помощью коктейля Молотова.

Ранее российский снайпер с позывным Леший рассказал о тактике деморализации для блокировки вооруженных сил Украины. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».