Ивлеева удалила все публикации в Instagram

В аккаунтах удалены все фотографии и видео. В общей сложности на Ивлееву подписано около 26 миллионов человек.

На прошлой неделе Тверской суд Москвы оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Речь идет об одной из публикаций Ивлеевой в Instagram.

В начале апреля стало известно, что Ивлеева лишилась доли в закусочной Nudles в центре Москвы, передает «Радиоточка НСН».

