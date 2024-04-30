Ивлеева удалила все публикации в Instagram

Блогер Анастасия Ивлеева удалила весь контент в своих двух аккаунтах в социальной сети Instagram (платформа запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ивлеева опубликовала фото с избирательного участка

В аккаунтах удалены все фотографии и видео. В общей сложности на Ивлееву подписано около 26 миллионов человек.

На прошлой неделе Тверской суд Москвы оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Речь идет об одной из публикаций Ивлеевой в Instagram.

В начале апреля стало известно, что Ивлеева лишилась доли в закусочной Nudles в центре Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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