Ивлеева удалила все публикации в Instagram
Блогер Анастасия Ивлеева удалила весь контент в своих двух аккаунтах в социальной сети Instagram (платформа запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
В аккаунтах удалены все фотографии и видео. В общей сложности на Ивлееву подписано около 26 миллионов человек.
На прошлой неделе Тверской суд Москвы оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Речь идет об одной из публикаций Ивлеевой в Instagram.
В начале апреля стало известно, что Ивлеева лишилась доли в закусочной Nudles в центре Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru