Кемеровский «бешеный» трамвай устроил ДТП: уже более 100 пострадавших

НЕ СМОГЛА ЗАТОРМОЗИТЬ



По одной из версий, к аварии привел отказ тормозов одного из трамваев, который разогнался и на Кузнецком мосту врезался во впереди идущий вагон. Столкновение привело к тому, что двое пассажиров вылетели из трамвая.

Почти сразу появились сведения, что за рулем одного из трамваев находилась 23-летняя Александра, которая работает в трамвайном депо с октября 2023 года. По данным Shot, девушка вышла на линию в 5:58 и первый рейс прошел в штатном режиме. В ходе второго рейса трамвай сильно разогнался на склоне и водитель не смогла затормозить. На данный момент Александра находится в больнице с переломом ноги, закрытой черепно-мозговой травмой и перелом правой руки.

Вскоре после инцидента Telegram-канал Baza сообщил о том, что трамвай три дня назад проходил техобслуживание, которое не выявило проблем с транспортным средством. В апреле 2024 года он также прошёл ежегодный техосмотр.

Как заявил Середюк, в Кемерове создан оперативный штаб в связи с ДТП, его возглавил Дмитрий Анисимов.

«Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия», - написал он в своем Telegram-канале.

Следственный комитет по региону проинформировал о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Для установления обстоятельств на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Свидетелей происшествия призывали связаться с представителями комитета.