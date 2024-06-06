Кемеровский «бешеный» трамвай устроил ДТП: уже более 100 пострадавших
СМИ пишут, что у трамвая отказали тормоза и что девушка водитель не смогла затормозить. При этом известно, что трамвай проходил техобслуживание совсем недавно.
Более 90 человек пострадали в ДТП с трамваями в Кемерове, среди них семь детей, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. Источники РИА Новости сообщают о более чем 100 пострадавших.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подчеркнул, что 78 пострадавших доставлены в больницы города. В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк в своих соцсетях уточнил, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Двое - в реанимации, еще один в операционной. Позже Telegram-канал SHOT проинформировал об одном погибшем.
Два транспортных средства столкнулись в 07:35 по местному времени на Логовом шоссе. На момент происшествия в трамваях находилось около 200 человек.
НЕ СМОГЛА ЗАТОРМОЗИТЬ
По одной из версий, к аварии привел отказ тормозов одного из трамваев, который разогнался и на Кузнецком мосту врезался во впереди идущий вагон. Столкновение привело к тому, что двое пассажиров вылетели из трамвая.
Почти сразу появились сведения, что за рулем одного из трамваев находилась 23-летняя Александра, которая работает в трамвайном депо с октября 2023 года. По данным Shot, девушка вышла на линию в 5:58 и первый рейс прошел в штатном режиме. В ходе второго рейса трамвай сильно разогнался на склоне и водитель не смогла затормозить. На данный момент Александра находится в больнице с переломом ноги, закрытой черепно-мозговой травмой и перелом правой руки.
Вскоре после инцидента Telegram-канал Baza сообщил о том, что трамвай три дня назад проходил техобслуживание, которое не выявило проблем с транспортным средством. В апреле 2024 года он также прошёл ежегодный техосмотр.
Как заявил Середюк, в Кемерове создан оперативный штаб в связи с ДТП, его возглавил Дмитрий Анисимов.
«Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия», - написал он в своем Telegram-канале.
Следственный комитет по региону проинформировал о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Для установления обстоятельств на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Свидетелей происшествия призывали связаться с представителями комитета.
ВОПРОСЫ К ТРАМВАЯМ
Накануне ДТП региональной энергетической комиссии (РЭК) сообщал, что с 15 июня в Кузбассе возрастет стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы предполагают, что полный проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае составит 32 рубля по безналичной оплате, и 33 и 38 рубля при наличном расчете, сообщают местные СМИ.
На фоне происшествия жители Кемерова начали выказывать общее недовольство состоянием общественного транспорта в городе, сообщает AIF.Ru.
«Я каждый день на работу на 10 трамвае езжу. Их состояние оставляет желать лучшего. На прошлой неделе ехали, и он дымился. Что-то сделала водитель и дальше поехали», — пишет издание со ссылкой на жительницу областной столицы.
По словам президента России Владимира Путина, до 2030 года в регионах России необходимо обновить 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что по итогу 2023 года регионы России получили порядка пяти тысяч единиц общественного транспорта, в том числе автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы
Программа модернизации общественного транспорта запущена в России в 2021 году, ее координатором назначен ВЭБ.РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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