В Курске на остановке столкнулись два автобуса

На остановке в Курске столкнулись два автобуса. Пострадали шесть человек, говорится в сообщении УМВД по региону.

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Уточняется, что авария произошла в 8:20 утра на остановке общественного транспорта «Метеостанция».

«Водитель [...] осуществил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, в этот момент, сзади с ним допустил столкновение другой автобус», - говорится в сообщении.

Ранее днем из-за перестрелки на московской дороге было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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