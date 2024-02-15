В Курске на остановке столкнулись два автобуса
15 февраля 202411:26
На остановке в Курске столкнулись два автобуса. Пострадали шесть человек, говорится в сообщении УМВД по региону.
Уточняется, что авария произошла в 8:20 утра на остановке общественного транспорта «Метеостанция».
«Водитель [...] осуществил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, в этот момент, сзади с ним допустил столкновение другой автобус», - говорится в сообщении.
Ранее днем из-за перестрелки на московской дороге было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru