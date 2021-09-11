Неисправное газовое оборудование могло стать причиной взрыва дома под Ельцом - прокуратура
Взрыв дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, унесший жизни трех человек, мог произойти из-за неисправного газового оборудования. Об этом заявила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.
«Одной из версий может являться неисправность газового оборудования. Ничего конкретного пока нет», - отметила Ткачева.
В свою очередь, региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область) произошел в ночь на субботу. Стена здания частично обрушилась. Спасатели обнаружили тела двух погибших – 50-летней женщины и 11-летнего ребенка, мужчины 1935 года рождения. В числе пострадавших – шестеро жильцов, в том числе девочка 2012 года рождения. В доме на момент взрыва предположительно находились 25 человек. Всего в здании 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Дом 1970 года постройки не относится к аварийным.
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