Негодный к службе в зоне СВО москвич угрожал взорвать свой дом

В Москве мужчина грозился взорвать свой дом в Вешняках после признания негодным к военной службе в зоне СВО из-за возраста, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

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Мужчина решил примкнуть к российским войскам добровольцем, но получил отказ от военкомата.

Он позвонил в полицию и пригрозил взрывом в случае, если его не отправят в зону боевхы действий, однако прибывшие на место силовики не нашли у пенсионера взрывчатки. Впоследствии его увезли в отдел для оформления протокола.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Военная ОперацияМосква

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