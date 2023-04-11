Негодный к службе в зоне СВО москвич угрожал взорвать свой дом
11 апреля 202313:35
В Москве мужчина грозился взорвать свой дом в Вешняках после признания негодным к военной службе в зоне СВО из-за возраста, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Мужчина решил примкнуть к российским войскам добровольцем, но получил отказ от военкомата.
Он позвонил в полицию и пригрозил взрывом в случае, если его не отправят в зону боевхы действий, однако прибывшие на место силовики не нашли у пенсионера взрывчатки. Впоследствии его увезли в отдел для оформления протокола.
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11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru