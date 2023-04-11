Негодный к службе в зоне СВО москвич угрожал взорвать свой дом

Работа городского транспорта в пасхальную ночь будет продлена до 2-х часов ночи При обрушении строительных лесов на западе Москвы пострадали два работника Столичная дорожно-уборочная техника переведена на летний режим работы Охранника московского магазина задержали по подозрению в краже товара и денег на 3 млн рублей В городских ветклиниках продлили акцию по комплексной вакцинации собак Понижение температуры прогнозируется в Москве