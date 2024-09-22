«Хезболла» выпустила по Израилю более 100 ракет

Было выпущено более 100 ракет, некоторые из которых были крупными. В интернете появилось видео, на котором слышны залпы и звук сирены воздушной тревоги. По большинству целей сработали средства ПВО Израиля.

Ранее армия Израиля заявила, что в течение дня атаковала около 180 объектов ливанского движения «Хезболла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

