«Хезболла» выпустила по Израилю более 100 ракет

«Хезболла» нанесла ответный улар по Израилю, сообщает Al Jazeera.

«Хезболла» открыла огонь из артиллерии по трем опорным пунктам ЦАХАЛ

Было выпущено более 100 ракет, некоторые из которых были крупными. В интернете появилось видео, на котором слышны залпы и звук сирены воздушной тревоги. По большинству целей сработали средства ПВО Израиля.

Ранее армия Израиля заявила, что в течение дня атаковала около 180 объектов ливанского движения «Хезболла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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