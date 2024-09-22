Трамп: После покушения беспокоит безопасность семьи

Кандидат в президенты США и бывший глава Белого дома Дональд Трамп, на чью жизнь покушались дважды, сообщил Fox News, что беспокоится за жизни членов своей семьи.

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«Да, обычно я не говорю об этом, но мне приходится беспокоиться за свою семью», — заявил политик.

Первое покушение на Трампа произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Экс-президента стрелок ранил в ухо. Второе покушение произошло в сентябре. Политик не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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