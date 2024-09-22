Трамп: После покушения беспокоит безопасность семьи

«Да, обычно я не говорю об этом, но мне приходится беспокоиться за свою семью», — заявил политик.

Первое покушение на Трампа произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Экс-президента стрелок ранил в ухо. Второе покушение произошло в сентябре. Политик не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

