СМИ: На затонувшей яхте Bayesian могут быть сейфы, интересующие спецслужбы

Это связано с опасениями, что хранящиеся в его сейфах конфиденциальные данные могут заинтересовать иностранные спецслужбы. Итальянская прокуратура считает, что на 56-метровом судне могут оставаться секретные документы. Линч был связан с британскими, американскими и другими спецслужбами через различные фирмы, включая основанную им компанию по кибербезопасности Darktrace. Миллиардер также был советником британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй по науке, технологиям и кибербезопасности.

Обломки судна поднимут со дна в ближайшие недели.

Ранее глава построившей яхту Bayesian компании назвал возможную причину ее крушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

