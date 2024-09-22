СМИ: На затонувшей яхте Bayesian могут быть сейфы, интересующие спецслужбы
Водолазы, обследующие обломки затонувшей у берегов Италии суперъяхты миллиардера Майка Линча, просят усилить меры безопасности для охраны судна, сообщает CNN.
Это связано с опасениями, что хранящиеся в его сейфах конфиденциальные данные могут заинтересовать иностранные спецслужбы. Итальянская прокуратура считает, что на 56-метровом судне могут оставаться секретные документы. Линч был связан с британскими, американскими и другими спецслужбами через различные фирмы, включая основанную им компанию по кибербезопасности Darktrace. Миллиардер также был советником британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй по науке, технологиям и кибербезопасности.
Обломки судна поднимут со дна в ближайшие недели.
Ранее глава построившей яхту Bayesian компании назвал возможную причину ее крушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru