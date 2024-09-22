«Хезболла» выпустила десять ракет по северу Израиля
22 сентября 202408:35
Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десяти ракет по Израилю, сообщила в Telegram армия еврейского государства.
Большинство снарядов были перехвачены. На севере страны сработали сирены.
Ранее «Хезболла» нанесла ответный улар по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru