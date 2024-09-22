«Хезболла» выпустила десять ракет по северу Израиля

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десяти ракет по Израилю, сообщила в Telegram армия еврейского государства.

«Хезболла» открыла огонь из артиллерии по трем опорным пунктам ЦАХАЛ

Большинство снарядов были перехвачены. На севере страны сработали сирены.

Ранее «Хезболла» нанесла ответный улар по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
ТЕГИ:ЛиванИзраиль

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