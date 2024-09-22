Картаполов заявил об отправке бумажных и электронных повесток

В осенний призыв могут приходить бумажные и электронные повестки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

В Минцифры не подтвердили уязвимость сайта «Реестр повесток»

По его словам, это будет происходить, пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме. Он заявил, что необходимо отрабатывать «прохождения этих документов».

По словам Картаполова, осенний призыв пройдет по старым правилам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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