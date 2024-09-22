Главы США, Индии, Японии и Австралии призвали включить в СБ ООН новые страны
22 сентября 202407:01
Американский лидер Джо Байден и главы правительств Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Албаниз призвали к реформе Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.
По их словам, необходимо включение новых постоянных членов от Африки, Азии и Латинской Америки. Политики признали «необходимость сделать его [СБ ООН] более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным».
Ранее США одобрили включение африканских государств в Совбез ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru