Главы США, Индии, Японии и Австралии призвали включить в СБ ООН новые страны

Американский лидер Джо Байден и главы правительств Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Албаниз призвали к реформе Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

Песков: СБ ООН нуждается в трансформации для повышения эффективности

По их словам, необходимо включение новых постоянных членов от Африки, Азии и Латинской Америки. Политики признали «необходимость сделать его [СБ ООН] более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным».

Ранее США одобрили включение африканских государств в Совбез ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:Совбез ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры