СМИ: ВС РФ нанесли удар по скоплениям ВСУ в Курской области

Военно-воздушные силы России нанесли интенсивный бомбовый удар по скоплениям Вооруженных сил Украины в контролируемой Россией части Курской области, сообщает The Military Watch Magazine.

Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в районе Суджи Курской области

По данным журнала, РФ применила высокоточные планирующие авиабомбы с борта многофункционального истребителя Су-34. В результате украинские военные будут отрезаны от российского региона.

Ранее немецкие депутаты задали вопрос кабмину о последствиях атаки ВСУ под Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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