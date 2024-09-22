СМИ: ВС РФ нанесли удар по скоплениям ВСУ в Курской области
22 сентября 202406:31
Военно-воздушные силы России нанесли интенсивный бомбовый удар по скоплениям Вооруженных сил Украины в контролируемой Россией части Курской области, сообщает The Military Watch Magazine.
По данным журнала, РФ применила высокоточные планирующие авиабомбы с борта многофункционального истребителя Су-34. В результате украинские военные будут отрезаны от российского региона.
Ранее немецкие депутаты задали вопрос кабмину о последствиях атаки ВСУ под Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru