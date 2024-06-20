Нефтезаба в Тамбовской области загорелась после атаки БПЛА
Резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся, предположительно, после атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
По его словам, к ликвидации последствий уже привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС а также подразделения от МЧС России. Пострадавших в ходе происшествия нет.
Также обломки БПЛА обнаружили в Первомайском муниципальном округе региона.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами из-за удара БПЛА. Первоначально площадь пожара составила 3,2 тысячи «квадратов». Спустя сутки после инцидента возгорание удалось локализовать, однако в дальнейшем площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ханое стартовали переговоры Путина и президента Вьетнама
- СМИ: ФНС планирует упразднить большинство деклараций по НДФЛ
- Автобус упал с полутораметрового склона в Японии
- На Украине сообщили о повреждении одной из теплоэлектростанций
- Нефтезаба в Тамбовской области загорелась после атаки БПЛА
- В Адыгее произошел пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
- МЧС предупредило о ливнях с градом и ветре до 27 м/с в 13 регионах
- Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской породы пхунсан
- Минобороны: Над территорией РФ перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ
- В России будут отслеживать факты незнания мигрантами русского языка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru