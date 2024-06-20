Нефтезаба в Тамбовской области загорелась после атаки БПЛА

Резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся, предположительно, после атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове

По его словам, к ликвидации последствий уже привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС а также подразделения от МЧС России. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Также обломки БПЛА обнаружили в Первомайском муниципальном округе региона.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами из-за удара БПЛА. Первоначально площадь пожара составила 3,2 тысячи «квадратов». Спустя сутки после инцидента возгорание удалось локализовать, однако в дальнейшем площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ТамбовБеспилотники

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