Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове

По его словам, ликвидировать пожар до сих пор не получается. Более того, произошла разгерметизация второго резервуара.

«В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», - заключил он.

Ранее Голубев заявил, что в результате пожара на нефтебазе в Азове превышения загрязняющих веществ не установлено, рисков распространения огня на другие объекты нет, сообщает RT.