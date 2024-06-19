Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове
Стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где 18 июня после атаки беспилотника возникло возгорание, пока не удаётся. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, ликвидировать пожар до сих пор не получается. Более того, произошла разгерметизация второго резервуара.
«В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», - заключил он.
Ранее Голубев заявил, что в результате пожара на нефтебазе в Азове превышения загрязняющих веществ не установлено, рисков распространения огня на другие объекты нет, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru