Нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников

По его словам, персонал эвакуировали, а на место выехали экстренные службы. По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал.

Также падение обломков сбитых беспилотников вызвало пожар на складе на территории промышленного объекта в селе Сохрановка.

Ранее в Уфе в районе предприятия «Оргсинтез» прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

