Нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников

В Ростовской области после массовой атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины произошло возгорание нефтепровода в Чертковском районе, сообщает «360» со ссылкой на заявление врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

ПВО уничтожила над территорией России семь украинских беспилотников

По его словам, персонал эвакуировали, а на место выехали экстренные службы. По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал.

Также падение обломков сбитых беспилотников вызвало пожар на складе на территории промышленного объекта в селе Сохрановка.

Ранее в Уфе в районе предприятия «Оргсинтез» прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АтакаБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры