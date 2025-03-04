Нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников
В Ростовской области после массовой атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины произошло возгорание нефтепровода в Чертковском районе, сообщает «360» со ссылкой на заявление врио губернатора региона Юрия Слюсаря.
По его словам, персонал эвакуировали, а на место выехали экстренные службы. По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал.
Также падение обломков сбитых беспилотников вызвало пожар на складе на территории промышленного объекта в селе Сохрановка.
Ранее в Уфе в районе предприятия «Оргсинтез» прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Украинский народ хочет мира
- Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах
- Нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников
- Трамп прокомментировал возможное снятие антироссийских санкций
- СМИ: Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых санкций с РФ
- Трамп: Европа потратила больше на российские углеводороды, чем на помощь Украине
- Вдова борца Сайтиева заявила, что в день смерти он выпал из окна
- Порошенко: Мир на Украине важен для всех, включая США и Украину
- Постпред Дании при ООН заявила, что Гренландия может выбрать независимость
- Зеленский: Киев работает с США над миром и рассчитывает на их поддержку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru