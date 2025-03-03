ПВО уничтожила над территорией России семь украинских беспилотников

Семь беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.

Отмечается, что три дрона ликвидировали в Липецкой области, по два - в Ростовской и Белгородской областях.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгородскую область, пишет Ura.ru.

