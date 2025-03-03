ПВО уничтожила над территорией России семь украинских беспилотников
3 марта 202507:36
Семь беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.
Отмечается, что три дрона ликвидировали в Липецкой области, по два - в Ростовской и Белгородской областях.
Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгородскую область, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru