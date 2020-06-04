Нефтепровод прорвало в Пермском крае

Около 10 кубометров нефти разлилось неподалёку от населённого пункта Тулумбаиха в Пермском крае из-за разгерметизации магистрального нефтепровода «Холмогоры-Клин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его данным, угрозы попадания нефти в водоёмы нет.

Специалисты уже перекрыли участок трубы протяжённостью около 400 километров. Аварийно-восстановительные работы рассчитывают завершить к 6 июня. Поставки потребителям организованы по резервной линии Сургут-Полоцк.

ЧС федерального масштаба объявлена из-за разлива топлива в Норильске

Между тем, в Норильске, где из-за разгерметизации резервуара на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, объявлен режим ЧС федерального масштаба. Топливо попало в реки. 4 июня глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что найден способ ликвидации утечки, передаёт RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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