Нефтеперекачивающая станция на Кубани серьезно повреждена

Атака произошла накануне, в ней участвовали семь дронов, «начиненных помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами», сообщили ранее в КТК. Никто из сотрудников станции не пострадал. Угроза разлива нефти предотвращена.

Девяносто украинских беспилотников перехватили и уничтожили над территорией России минувшей ночью, отчиталось Минобороны РФ. По данным ведомства, над Краснодарским краем было сбито 24 дрона ВСУ.

