Нефтеперекачивающая станция на Кубани серьезно повреждена
Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае в результате вчерашней атаки БПЛА ВСУ получила серьезные повреждения. Об этом сообщила компания «Транснефть».
Последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, отметили в компании. Это может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.
Атака произошла накануне, в ней участвовали семь дронов, «начиненных помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами», сообщили ранее в КТК. Никто из сотрудников станции не пострадал. Угроза разлива нефти предотвращена.
Девяносто украинских беспилотников перехватили и уничтожили над территорией России минувшей ночью, отчиталось Минобороны РФ. По данным ведомства, над Краснодарским краем было сбито 24 дрона ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru