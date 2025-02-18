Нефтеперекачивающая станция на Кубани серьезно повреждена

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае в результате вчерашней атаки БПЛА ВСУ получила серьезные повреждения. Об этом сообщила компания «Транснефть».

Последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, отметили в компании. Это может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

В кубанском поселке Ильский после атаки БПЛА введут локальный режим ЧС

Атака произошла накануне, в ней участвовали семь дронов, «начиненных помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами», сообщили ранее в КТК. Никто из сотрудников станции не пострадал. Угроза разлива нефти предотвращена.

Девяносто украинских беспилотников перехватили и уничтожили над территорией России минувшей ночью, отчиталось Минобороны РФ. По данным ведомства, над Краснодарским краем было сбито 24 дрона ВСУ.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НефтьБеспилотникиКраснодарский Край

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